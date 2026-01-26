Російські загарбники на навчаннях / © Reuters

Попри колосальну перевагу в ресурсах та озброєнні, російська окупаційна армія за чотири роки повномасштабної війни так і не змогла розробити дієву тактику для подолання українських оборонних рубежів.

Про це пише Forbes. Видання наголошує, що центральним фактором є нездатність офіцерів на передовій приймати критично важливі тактичні рішення, необхідні для перемоги в окремих боях, через російську військову доктрину, засновану на директивному управлінні, і загальний брак досвіду у багатьох молодших офіцерів.

Тепер в Росії придумали, як вирішити цю проблему. Так, планується впровадити на фронті систему «Свод» на основі штучного інтелекту, яка допомагатиме командирам на передовій у прийнятті ключових тактичних рішень.

Коли армія РФ почне використовувати ШІ-систему «Свод»

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Росії, система «Свод» призначена для збору та об’єднання безлічі джерел розвідувальної інформації, включаючи супутникові дані, аерофотознімки, розвідувальні звіти та інформацію з відкритих джерел, в єдиний загальний інформаційний простір. Потім система використовує передові методи обробки, включаючи штучний інтелект, для аналізу потоків даних, що надходять, моделювання потенційних оперативних сценаріїв і надання допомоги командирам у прийнятті ключових рішень.

«Російські військові керівники, очевидно, розглядають „Свод“ як засіб прискорення циклів прийняття рішень, направляючи командирів на передовій до оптимального курсу дій», — наголошується у статті.

Хоча докладні технічні характеристики системи «Свод» не були опубліковані, швидше за все, це не єдиний, спеціально розроблений фізичний пристрій. Натомість «Свод», судячи з усього, є програмно-керованою системою, що інтегрує потоки даних та інструменти підтримки прийняття рішень і надає їх командирам через комп’ютери або планшети, які вже використовуються на тактичному рівні.

Як зазначає Forbes, оперативні випробування системи завершилися ще в грудні 2025 року. Очікується, що російські війська почнуть приймати систему на озброєння в квітні 2026 року з метою її використання у всіх родах військ до вересня 2026 року. Першими підрозділами, які повинні отримати систему, стануть батальйони 2-ї та 41-ї загальновійськових армій, які в даний час беруть участь в наступальних операціях на Покровському напрямку:

«Такий графік вказує на те, що „Свод“ розробляється як негайний захід щодо усунення недоліків у системах управління та контролю, а не як довгостроковий проект модернізації».

Але є нюанс

Як зазначає Forbes, інструменти підтримки прийняття рішень на основі ШІ, як правило, найбільш ефективні проти супротивників, які використовують жорстку, передбачувану доктрину. Підхід України до війни, навпаки, визначається безперервною адаптацією, швидким тактичним навчанням і впровадженням нових технологій.

«Ця динаміка ускладнює спроби точного моделювання поведінки України, знижуючи здатність системи „Свод“ аналізувати поле бою і генерувати дієві рекомендації», — підсумовується в статті.

