РФ готує удари, які можуть паралізувати міста: голова Держвідновлення назвав нові цілі ворога

Водопостачання / © pixabay.com

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Росія планує бити по великих котельнях, ТЕЦ, когенераційних установках та об’єктах водоканалів.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин в інтерв’ю «Комерсанту Українському».

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Він пояснив, що російські удари по об’єктах водоканалів можуть мати страшні наслідки. За його словами, у багатьох містах лише одна-дві насосні каналізаційні станції, і виведення з ладу навіть однієї може повністю зупинити постачання води. Відповідно, система опалення також не зможе працювати.

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«Оце буде проблема номер один, якщо ми на сьогодні не будемо реагувати на ці наміри. Чому? Тому що середнє місто, наприклад, як Чернівці чи Полтава. В цьому місті є одна-дві насосні каналізаційні станції. Руйнування ось такої станції, якщо вона одна, — це автоматична зупинка постачання води. Це лікарні, які не працюють, це школи, дитячі садочки, які не працюють, а, головне — не працює система теплозабезпечення», — попередив посадовець.

Сухомлин наголосив, що для захисту таких об’єктів уже розробили типові проєкти укриття та резервного живлення. Зокрема, у Запоріжжі встановлено близько 16 захищених об’єктів, які успішно пройшли минулий опалювальний сезон.

«Ми проводили навчальні семінари, збирали обласні адміністрації, показували, як потрібно захищати. І на сьогодні задача обласних адміністрацій, міст, громад — реалізувати всі ці об’єкти і захистити свою критичну інфраструктуру», — додав він.

Росія готується бити по енергетиці — останні новини

Нагадаємо, із настанням похолодання Росія планує бити по енергетичній інфраструктурі, щоб українців залишити без світла та тепла. Про це також попередив французький OSINT-аналітик Клеман Молен. За його оцінкою, серед можливих цілей РФ він називає електричні підстанції, виведення яких із ладу «може бути дуже серйозною проблемою».

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За даними ГУР, осінь та зима стануть серйозним випробуванням для України. Ворог має намір атакувати енергосистему, опалення, водопостачання, газовидобуток та логістику України.

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