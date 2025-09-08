Командування РФ стягує резерви на Донбас, щоб спокутувати брехню перед Путіним: журналістка про осінь на фронті / © Getty Images

Російські війська готують велику битву за Донбас.

Про це пише військова кореспондентка «Громадського» Діана Буцко.

За її словами, російське військове командування доповіло Путінові про значно перебільшені результати літньої кампанії. Тепер командування РФ змушене перекидати на Донбас війська з інших напрямків. Зокрема, з Сумщини та Херсонщини.

«Деякі вже були залучені у боях — сумнозвісну 155 бригаду морської піхоти помітили на Покровському напрямку. На інших напрямках — резерви прибули, вичікують, підтягують техніку. Ми вже бачили механізовані штурми на Мирноград — рідкісне явище на фронті, насиченому дронами», — пише журналістка.

Буцко не виключає, що з підтягнутими резервами росіяни можуть розвивати наступ на Добропілля. Попри успіхи на цій ділянці, Силам оборони повністю не вдалося зрізати вклинення росіян. За її дании, лінія фронту зараз тут стабільніша, але росіян все рівно час від часу фіксують у тилах.

Добропілля на карті / © Deepstatemap

Так само російська піхота продовжує просочуватися у Покровськ, нагадує журналістка.

«Хоча першу велику групу, яка зайшла у липні, вдалося зачистити, росіяни стали заходити у місто через інші позиції з південного-заходу. Їхня ліквідація ускладнюється тим, що достеменно невідомо, скільки саме ворожих груп у місті», — повідомила Буцко.

За її прогнозом, свій наступ росіяни, імовірно, сконцентрують на Покровському та Костянтинівському напрямках, куди стягують резерви. Крім того, осінь буде складна і для Купʼянська, на околицях якого фіксують росіян.

«Так, літній наступ плавно переходить в осінній. Літо на фронті було виснажливим, але росіяни не змогли захопити жодного великого населеного пункту, як планували. Тепер, як бачимо, Путін вимагає захопити всю Донеччину. Утім, не вперше», — підсумувала військова кореспондентка.

