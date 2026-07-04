РФ готується до нових масованих ударів: Сирський звернувся до українців із важливою заявою

головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

Росія накопичує сили та засоби для нових масованих ударів по Україні, збільшуючи кількість реактивних безпілотників та баражуючих боєприпасів.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час щомісячної комплексної наради з питань протидії повітряним загрозам.

Головком наголосив, що Сили оборони України нарощують свої спроможності для відбиття атак ворога.

Реклама

«Наша відповідь — системне посилення протиповітряної оборони, сил безпосереднього протиповітряного прикриття та радіоелектронної боротьби, а також ураження військових об’єктів противника в глибині його території — місць виробництва, зберігання та запуску засобів повітряного нападу», — наголосив він.

Він додав, що Україна щомісяця збільшує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, підвищує рівень їхньої підготовки та ефективність бойового застосування.

За його словами, протягом червня загалом знищено майже 5 тисяч ударних безпілотників типу Shahed та інших аналогічних типів. Із них 55% уражено екіпажами першого ешелону перехоплення та продовжують нарощувати спроможності четвертого ешелону.

«До бойової роботи дедалі активніше залучаються автоматизовані турелі, якими лише за минулий місяць знищено 26 засобів повітряного нападу противника. Також розгортаємо мережу спотів дистанційного керування», — зазначив він.

Реклама

Сирський підкреслив, що триває пошук найбільш ефективних моделей застосування дронів-перехоплювачів і тактики їх використання. Для цього вони постійно аналізуємо результати бойової роботи та визначають рішення, які «демонструють найвищу ефективність під час відбиття масованих атак ударних безпілотників».

Також посилюють систему антидронового захисту важливих адміністративних центрів.

Удари Росії по Україні — останні новини

Нагадаємо, 4 липня Росія завдала удару дронами по газовидобувному об’єкту «Нафтогазу» на Полтавщині. На об’єкті виникла пожежа, тому роботу підприємства було зупинено.

Напередодні Путін пригрозив продовженням масованих ударів по українських містах. Він заявив про необхідність подальшого посилення тиску на український оборонний сектор.

Реклама

Новини партнерів