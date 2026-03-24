РФ готується запускати "Шахеди" цілодобово: у РНБО розкрили, як протидіяти

Російські "Шахеди" / © Українське радіо

Росія намагається вийти на інтенсивніший режим запусків безпілотників типу «Shahed» продовж доби, до якого вона готувалася ще з 2025 року.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, для реалізації нинішніх атак противник тривалий час накопичував необхідні ресурси. Попри це, росіянам наразі не вдається забезпечити стабільну інтенсивність пусків на постійній основі.

Андрій Коваленко зазначив, що дії РФ свідчать про намір продовжувати війну проти тилових регіонів України. Крім того, агресор прагне наростити потужності власного військово-промислового комплексу до рівня, який дозволив би перевантажити системи ППО європейських країн у разі атак на об’єкти НАТО.

«Руйнація російських виробничих потужностей, ланцюжків і можливостей має стати пріоритетом не тільки України. Прикро, що в 2026 році це досі не всім зрозуміло в демократіях», — наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.

Армія РФ атакувала дронами по Вінниці під час масованої атаки 24 березня. Наразі відомо про 13 постраждалих та одного загиблого.

Також на Тернопільщині зафіксовані перебої зі світлом через удар по енергооб’єктах.

Раніше ми писали, що в Тернополі під час масованої атаки російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю, а також в об’єкт енергетики.

В Івано-Франківську також пролунали вибухи. Весь комунальний транспорт у місті припиняє рух через оголошення підвищеної небезпеки, передають місцеві ЗМІ.