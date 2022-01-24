"РФ і Білорусь – майже об’єднані країни": Данілов прокоментував інформацію про кібератаки з Мінська

"РФ і Білорусь – майже об’єднані країни": Данілов прокоментував інформацію про кібератаки з Мінська

За його словами, весь силовий блок Білорусі перебуває під контролем Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інформацію, що масові кібератаки на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня, могли бути здійснені з Білорусі.

Про це він сказав на брифінгу після екстренного засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Данілов наголосив, що "РФ і Білорусь на сьогодні – майже об’єднані країни".

"Ми це питання проговорювали на засіданні РНБО. Весь силовий блок (Білорусі - ред.) перебуває під контролем Росії", – зазначив секретар Радбезу.

Щодо кібератак, то зараз ще триває робота вітчизняних фахівців, які працюють з партнерами зі США, ЄС та Британії. Данілов пообіцяв, що скоро кіберфахівці підготують публічний звіт щодо кібератак 13 і 14 січня.

Раніше у Мінцифри пояснили, чому після кібератаки з'явилися оголошення про продаж персональних даних українців та запевнили, що витоку персональних даних українців не було.

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