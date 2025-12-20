ТСН у соціальних мережах

РФ хоче ізолювати південь України та Одесу: б'ють по енергетиці, портах, мостах і вбивають людей

Наразі в Одеській області без електропостачання ще залишаються майже 40 тис. абонентів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Набережна в Одесі.

Набережна в Одесі. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру Одеської області. Напередодні ввечері окупанти завдали балістичного удару по порту в Одесі, а сьогодні зранку - по порту Південний.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

“Ворог цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру Одещини та тероризує цивільних, намагаючись перервати сполучення півдня України. Попри постійні удари, в області триває робота з ліквідації наслідків масованих атак”, - наголосив урядовець.

Він нагадав, що вночі росіяни вдарили балістичними ракетами по порту в Одесі. Кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень.

Зранку 20 грудня окупанти здійснили атаку по порту Південний. Сталося влучання в резервуари. На місцях працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби.

Кулеба наголосив, що на Одещині триває робота із забезпечення логістики після атаки на міст у районі Маяків. Наразі мешканці регіону мають сполучення, доступ до всіх необхідних товарів і послуг. Діють альтернативні маршрути транспортного сполучення, які дозволяють забезпечувати прикордонну логістику та зв’язок регіону з іншими областями.

“З безпекових причин не всі деталі можемо публічно комунікувати, водночас гуманітарна ситуація в регіоні залишається стабільною. Над цим працюємо цілодобово”, - наголосив віцепрем’єр.

За його словами, усі пункти пропуску в регіоні працюють. Окрім того, для безперебійного руху “УЗ” призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

Наразі в Одеській області без електропостачання ще залишаються понад 37 тисяч абонентів у місті Одеса та в районі. Теплом і водою жителі регіону забезпечені.

Нагадаємо, влада Одеської області наголошує, що російські обстріли не паралізували Одещину. В області забезпечено безпеку цивільного населення та нормальну роботу транспорту. Зокрема, "Укрзалізниця" запускає додаткові вагони до Молдови через ситуацію на кордоні. Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук наголосив, що інформація про масові черги на заправках, яка напередодні поширилася в деяких медіа, не відповідає дійсності. Регіон повністю забезпечений пальним, а логістичні процеси залишаються контрольованими.

