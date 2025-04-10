РФ хоче наступати на Суми та отримати частину області: деталі від ISW

Російські солдати. / © Associated Press

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Окупанти РФ планують створити буферну зону в Сумській області та розпочати наступ на Суми.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська продовжують незначне просування в районі кордону Сумської та Курської області РФ, але угруповання російських військ у цьому районі, швидше за все, не зможе розпочати велику наступальну операцію на місто Суми найближчим часом без отримання значного підкріплення"., - наголосили американські фахівці.

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В ISW згадали заяву головкома ЗСУ Олександра Сирського про те, що війська РФ посилили наступ на "всіх основних напрямках" і почали наступальні дії в Сумській і Харківській областях.

Своєю чергою, в ISW спостерігали поступові, але послідовні російські успіхи та атаки вздовж лінії Володимирівка-Журавка-Новеньке на півночі Сумської області та зусилля Росії відтіснити ЗСУ з позицій, що залишилися на південь від Суджі Курської області Росії від початку березня 2025-го.

“Російські війська швидко просувалися в Курській області на початку березня 2025 року, коли Сполучені Штати тимчасово призупинили обмін розвідданими з Україною, але російські успіхи сповільнилися, оскільки українські війська відступили із Суджі та згодом відновили використання систем дальнього ураження HIMARS”, - йдеться у звіті.

Російські війська витіснили українські з Суджі в середині березня 2025-го і продовжували атакувати українські позиції в Курській області, а останнім часом почали наступати на північ Сумської області.

"Російське військове командування, ймовірно, намагається сформувати буферну зону вздовж кордону в Сумській області, хоча російські командири, можливо, мають намір просуватися далі в Сумську область і в напрямку міста Суми в майбутньому”, - додали в ISW.

Зауважимо: раніше американські фахівці оцінювали, що армія РФ не намагатиметься просунутися далі на північ Сумської області чи атакувати місто Суми, поки українські війська збережуть свій виступ у Курській області".

Тим часом нещодавні атаки Росії на північ Сумської області вказують на те, що військове командування країни-агресорки може спробувати скористатися руйнуванням українського виступу в Курській області, щоб створити буферну зону в Сумській області або розпочати наступ на місто Суми і зробити його непридатним для проживання цивільних.

"Ймовірно, Путін має намір використовувати буферну зону на півночі Сумської області та наступ на місто Суми, щоб виправдати розширення своїх претензій на територію України. Путін може мати намір використати подальший прогрес у Сумській області та тиснути на місто Суми, щоб вимагати від України передати частину Сумської області Росії під час майбутніх мирних переговорів", - вважають в Інституті.

Також аналітики зауважують, що інформаційний і політичний тиск, спричинений наступом на місто Суми, “може бути більш привабливим для Путіна, ніж просування в інших прифронтових районах".

Як повідомлялося, РФ намагається прорвати кордон. Аналітики проєкту DeepState інформують, на Сумщині збільшилась "сіра" зона.

Дата публікації 21:27, 08.04.25 Кількість переглядів 830 Без утрат вийшли з Курська і нищать ворога на Покровському напрямку: історія гармашів 117-ї бригади