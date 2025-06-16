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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ хоче обміняти своїх військових на українських дітей: в ООН відреагували

Діти - це не розмінна монета, наголошують в ООН.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
М'яка іграшка.

М'яка іграшка. / © Getty Images

Цивільні особи, зокрема діти, не повинні використовуватися як об’єкт торгу. Це стосується будь-яких конфліктів у світі.

Про це заявив заступник речника Генсека ООН Фархан Гак, коментуючи пропозицію РФ обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених.

«Очевидно, що всі невинні цивільні особи, включно з невинними дітьми, не повинні використовуватися як розмінна монета», - наголосив політик.

За його словами, в ООН неодноразово наголошували, що депортація дітей під час конфлікту є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Заява РФ про обмін дітей

Український президент Володимир Зеленський заявив, що РФ пропонувала обмінювати їхніх полонених військових на викрадених українських дітей.

«Ми не міняємо дітей. „Рускі“ нам таке пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Це божевілля. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їхньому дусі», - сказав глава держави.

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