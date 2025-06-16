РФ хоче обміняти своїх військових на українських дітей: в ООН відреагували

М'яка іграшка. / © Getty Images

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Цивільні особи, зокрема діти, не повинні використовуватися як об’єкт торгу. Це стосується будь-яких конфліктів у світі.

Про це заявив заступник речника Генсека ООН Фархан Гак, коментуючи пропозицію РФ обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених.

«Очевидно, що всі невинні цивільні особи, включно з невинними дітьми, не повинні використовуватися як розмінна монета», - наголосив політик.

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За його словами, в ООН неодноразово наголошували, що депортація дітей під час конфлікту є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Заява РФ про обмін дітей

Український президент Володимир Зеленський заявив, що РФ пропонувала обмінювати їхніх полонених військових на викрадених українських дітей.

«Ми не міняємо дітей. „Рускі“ нам таке пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Це божевілля. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їхньому дусі», - сказав глава держави.

Дата публікації 16:11, 14.06.25 Кількість переглядів 33 Український захисник поділився емоціями після звільнення з полону