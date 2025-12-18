РФ хоче відрізати частину Одещини: у Мережі б’ють на сполох

Удар по Маяках: ворог відрізає половину Одещини / © Вікіпедія/Corvax

Російські окупанти посилили свої атаки по Одещині, щоб відрізати половину області, атакуючи 2 ключових моста — у Затоці та в Маяках.

Про це заявив волонтер і блогер Сергій Стерненко.

«Нічого дуже незвичайного у атаках на Одещину немає. Ворог намагається відрізати половину області, атакуючи 2 ключових моста — у Затоці та в Маяках. Це ж спричинить і додаткові проблеми для нашого експорту і імпорту до/з Румунії», — пише Стерненко.

Він припустив, що якщо росіяни це реалізують, регіон зазнає гуманітарної катастрофи. Для цього ж ворог і атакує енергетику регіону.

«Однак, частково вирішити логістичну проблему можливо. Зокрема, працюючи із Молдовою», — порадив волонтер.

Військовий Сергій Гнєзділов, який сам родом із міста Вилково на Одещині, теж попередив про небезпеку для своєї малої батьківщини.

«Єдине автосполучення Буджаку з Україною, трасу Одеса-Рені атаковано шахедами. Мост в Маяках, скоріш за все, тепер потребує ремонту. Буджак законсервовано. Більше ніж рік тому звертався до органів державної влади з пропозицією розглянути інші шляхи сполучення з регіоном, наприклад, понтонні переправи біля Затоки. Сказали, що недоцільно, бо війна. Цікаво, що скажуть зараз», — пише військовий.

Крім того, молдовські прикордонники повідомили, що сьогодні близько 16:00 російські дрони завдали удару по мосту на трасі Одеса–Рені в районі українського села Маяки. Робота пунктів пропуску «Паланка — Маяки-Удобне» та «Тудора — Старокозацьке» припинена.

Зауважимо, що через регулярні обстріли мосту через Затоку дорога через Маяки лишалася єдиним автошляхом, що з’єднує Одесу та південь Одеської області. Але вона на невеликій ділянці проходить територією Молдови.

Раніше експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов висловив таку ж думку — що російська армія завдає ударів по мостах в Одеській області, щоб відрізати від транспортного сполучення південно-західну частину регіону.

Історичний регіон Буджак

Нагадаємо, Росія атакувала дроном авто з дітьми на Одещині. Дрон поцілив у машину з мирними людьми, загинула жінка. Її троє дітей доправлені до лікарні з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес.

Увечері 18 грудня російські окупанти вкотре завдали ударів по цивільній інфраструктурі Одещини.