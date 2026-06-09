Атака РФ на залізницю / © Олексій Кулеба

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Росія завдає систематичних ударів по залізниці в районі Коростеня та Овруча на Житомирщині, щоб вивести транспортну систему із ладу, а в подальшому взяти інфраструктуру країни у «своєрідні кліщі».

Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, російські війська змінили характер бойових дій. Вони перейшли від тактики окремих повітряних атак до створення зон постійного тиску на критичну інфраструктуру, завдаючи ударів по ній.

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«Удари наносяться по локомотивах, підприємствах залізниці, об’єктах обслуговування руху — тобто по тих елементах, без яких залізничний вузол втрачає ефективність навіть за умови фізично справних колій», — написав політолог.

РФ хоче взяти транспортну інфраструктуру України «у своєрідні кліщі»

Він додав, що за останній тиждень навколо Коростеня та на прилеглих напрямках росіяни знищили понад 20 локомотивів. Загальна сума збитків перевищує 1,5 млрд грн. Залізничний рух через станцію та прилеглими гілками фактично зупинено.

«Присутність ударних безпілотників, що барражують, досягає 12 годин на добу, що створює ефект безперервної загрози», — вважає він.

Також, на його думку, існує висока ймовірність подальшого поширення подібних «язиків» тиску через Миколаїв у бік Вінниці, що «дозволить противнику взяти транспортну інфраструктуру країни у своєрідні кліщі».

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Яка головна загроза ударів росіян по залізниці

Головна загроза, вважає Кулик, полягає не в кількості атак дронів, а в можливості створення зони безперервного спостереження, тиску та вогневого впливу на території країни.

«Язики» тиску формуються динамічно завдяки роям дронів на mesh-зв’язку, що забезпечує постійний контроль простору. Це надає противнику можливість оперативного перенацілювання та швидкого прийняття рішень щодо пріоритетних цілей», — зауважив він.

Політого попередив, якщо зона тиску росіян пошириться до району Житомира, під загрозою опиняться одразу кілька найважливіших транспортних коридорів країни, зокрема:

міжнародна магістраль Київ—Чоп

напрямок Київ—Ковель.

«Метою противника стає не захоплення території, а поступове порушення роботи критичної інфраструктури, що в довгостроковій перспективі може призвести до часткового паралічу логістичної системи держави», — підсумував він.

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Удари РФ по залізниці — останні новини

Останнім часом країна-агресорка посилила удари по залізниці України. Під час однієї із атак на Коростень Житомирської області загинула жінка. РФ вдарила дронами по цивільній транспортній інфраструктурі.

А у Здолбунові на Рівненщині через російські удари загинули двоє залізничників. Тоді було пошкоджено 3 локомотива, 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів, 5 тягових підстанцій, 5 депо, 2 мости.

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