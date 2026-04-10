РФ хоче захопити три українські міста у квітні: Зеленський попередив про загрозу

Зеленський розкрив плани РФ захопити три міста до кінця квітня

Російська армія продовжує наступ на фронті і намітила на квітень нові цілі: захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ.

Чи вдасться росіянами це зробити, відповів президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами, передає ТСН.ua.

Президент розповів, що нещодавно із головкомом ЗСУ Олександром Сирським і наачальником Генштабу Андрієм Гнатовим дивилися на нові російські військові мапи. За їхніми даними, до кінця квітня росіяни планують захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ.

«Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою — у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для „рускіх“ це зробити», — оцінив Зеленський.

Водночас, він попередив, що прифронтові громади окупанти продовжать обстрілювати. Зокрема, Херсонщину, Дніпропетровщину — особливо Нікополь. Також можливі удари по Одесі.

«Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони. Де зможуть тероризувати FPV-дронами — дешевими дронами у великій кількості, — будуть це робити. Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика», — попередив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що весна-літо 2026 року будуть ключовими і надзвичайно складними для України — як на фронті, так і на дипломатичній арені.

