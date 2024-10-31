РФ кілька разів підряд атакувала Полтавську громаду – всі деталі і фото

ДСНСівці врятували 2 постраждалих мешканців, яких дістали з палаючого будинку.

Увечері 31 жовтня у Полтаві під час повітряної тривоги були збиті ворожі безпілотники. Внаслідок падіння уламків дронів сталися пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах.

Про це передають голова Полтавської ОВА Філіп Пронін і пресслужба ДСНС.

Удар по Полтаві 31 жовтня (9 фото)

Ворожі БпЛА пошкодили 3 житлових будинки та господарчу споруду. ДСНСівці врятували 2 постраждалих мешканців, яких дістали з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих. Наразі дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано. Триває ліквідація наслідків.

Загалом від ДСНС було залучено понад 50 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. На місці також працюють психологи.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері вибухи лунали також у Києві, повідомлялося про роботу ППО.

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