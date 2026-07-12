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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
615
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РФ кошмарила безпілотниками обласний центр — які наслідки і що відомо

У Харкові зафіксовано руйнування після нічної атаки, яку влаштував ворог.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Уночі, 12 липня, російські військові атакували Харків безпілотниками «Шахед». Вибухи було зафіксовано у двох районах міста — Шевченківському та Київському.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Унаслідок удару дронами по місту, у Шевченківському районі постраждали понад 20 житлових будинків, у Київському — горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за меддопомогою, — троє», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 липня під час атаки російських ударних безпілотників серії вибухів пролунали у Дніпрі, Кам’янському та Харкові.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
615
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