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РФ кошмарила безпілотниками обласний центр — які наслідки і що відомо
У Харкові зафіксовано руйнування після нічної атаки, яку влаштував ворог.
Уночі, 12 липня, російські військові атакували Харків безпілотниками «Шахед». Вибухи було зафіксовано у двох районах міста — Шевченківському та Київському.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Унаслідок удару дронами по місту, у Шевченківському районі постраждали понад 20 житлових будинків, у Київському — горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за меддопомогою, — троє», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 липня під час атаки російських ударних безпілотників серії вибухів пролунали у Дніпрі, Кам’янському та Харкові.
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