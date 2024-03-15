РФ максимально затримує обміни полоненими: омбудсман назвав мету ворога

Лубінець зауважив, що росіяни почали масово звертатися до родичів українських полонених і запевняти, що це нібито українська сторона блокує обміни.

Росія знову затримує обміни військовополоненими. Це робиться навмисно, аби втягнути родичів військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі із родичами українських військовополонених та зниклих безвісти, передає "Укрінформ".

"Росіяни максимально затримують обмінні процеси. Я хочу, щоб усі чітко розуміли, що домовленості не просто досягаються. Ви бачите на полі бою, як росіяни підступно на нас напали, так вони приблизно і ведуть свої перемовини", – каже омбудсман.

Він нагадав, що був період, коли обміни взагалі не проводились і були заблоковані. Лубінець певен, це російська сторона чинила навмисно.

"Це був їхній новий підхід, коли намагалися втягнути родичів військовополонених до дестабілізації соціально-економічної та політичної ситуації в Україні", – сказав уповноважений з прав людини.

Окупанти цинічно вимагають у родичів полонених виходити на акції протесту, перекривати дороги, блокувати діяльність адміністративних будівель.

"Ми побачили їхній новий підхід щодо дестабілізації України. Станом на зараз цього року ми провели вже три обміни, і я сподіваюся, що будуть наступні в найближчому майбутньому. Принаймні, ми над цим працюємо", – зазначив Лубінець.

Водночас він пояснив, що не проти проведення різних заходів родичами українських військових і просто небайдужими громадянами.

Зокрема, на його думку, варто проводити мітинги перед представництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Адже це єдина міжнародна організація, яка повинна займатися захистом прав військовополонених.

Чого не треба робити родичам військовополонених

Омбудсман наголошує, що не треба називати конкретних прізвищ і не треба запускати флешмоби по конкретних особах.

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"Як тільки таке робиться, як тільки одна людина стає занадто відомою, ми бачимо, що росіяни це все ж відслідковують. І тоді вони вимагають абсолютно інших умов звільнення такої людини. Тому такого не треба робити", – радить Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що на початку лютого Україна повернула з російського полону ще 100 захисників. Найстаршому звільненому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

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