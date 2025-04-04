ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
805
Час на прочитання
1 хв

РФ масовано вдарила по Харкову: кількість загиблих далі зростає

Понад 30 осіб отримали поранення.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Харків.

Атака по Харкову 4 квітня. / © Управління ДСНС у Харківській області

Пізно ввечері 3 квітня армія РФ масована вдарила по Харкову. Станом на ранок кількість загиблих зросла до чотирьох.

Про оновлені дані повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих. З-під завалів деблокували тіло ще однієї людини, вбитої російським агресором”, - наголосив мер.

З його слів, також відомо про 35 поранених.

Нагадаємо, що атака на Харків була максимально підступна. Всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними”.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie