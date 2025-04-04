РФ масовано вдарила по Харкову: кількість загиблих далі зростає

Атака по Харкову 4 квітня. / © Управління ДСНС у Харківській області

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Пізно ввечері 3 квітня армія РФ масована вдарила по Харкову. Станом на ранок кількість загиблих зросла до чотирьох.

Про оновлені дані повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих. З-під завалів деблокували тіло ще однієї людини, вбитої російським агресором”, - наголосив мер.

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З його слів, також відомо про 35 поранених.

Нагадаємо, що атака на Харків була максимально підступна. Всі влучання — або по багатоповерхових будинках, або поруч з ними”.

Дата публікації 13:09, 03.04.25 Кількість переглядів 13 У Росії виникла пожежа на Онезькому суднобудівному заводі