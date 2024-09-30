РФ масовано атакувала дронами та ракетами: скільки і яких цілей збила ППО

У ніч на 30 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Силам ППО вдалося збити 67 дронів та ракету Х-59/69.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Зазначається, виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу РФ:

однієї балістичної ракети «Іскандер-М» із окупованого Криму;

однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;

однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ, Єйськ, Орел – рф.

"В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", - йдеться у заяві.

У ПС додали, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ.

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Миколаївську область, внаслідок чого на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа.

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