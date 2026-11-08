РФ масовано атакувала енергетику Одещини: на півночі області виникли перебої зі світлом

Масований удар по енергетиці Одещини: де виникли перебої з електропостачанням / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки на півночі регіону фіксуються перебої з електропостачанням.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Голова ОВА запевнив, що енергетики вже розпочали роботи з ліквідації наслідків.

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«Попри постійні повітряні тривоги енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло», — заявив Кіпер.

Згодом у ДТЕК підтвердили, що сьогодні ввечері ворог атакував великий енергетичний обʼєкт їхньої компанії на півночі Одеської області. Частина родин залишилась без світла.

«Щойно це стало можливим, енергетики розпочали огляд вцілілого обладнання та розбір завалів. Роботи ускладнюють повітряні тривоги та загрози нових атак. Наші бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», — запевнили у ДТЕК.

Нагадаємо, що сьогодні Дніпропетровщина зіткнулася з масштабними відключеннями світла через російські атаки на енергосистему. Без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів.

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