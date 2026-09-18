РФ масовано атакувала Конотоп дронами: пошкоджені лікарні, школа, залізниця

Конотоп / © Артем Семініхін

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Російські війська в ніч проти 18 вересня масовано атакували Конотоп Сумської області безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

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За його словами, внаслідок атаки пошкоджені об’єкти соціальної та критичної інфраструктури міста.

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Зокрема, руйнувань зазнали дитячий садок і школа №11. Також є пошкодження медичних закладів та багатьох приватних житлових будинків.

Крім того, пошкоджена залізнична інфраструктура.

Через удар по газорозподільній мережі значна частина Конотопа залишилася без газопостачання. Також перебито багато ліній електропередач.

Інформація про можливих постраждалих та повний масштаб руйнувань уточнюється.

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Раніше повідомлялося, що у Конотопі після російської атаки знищено автопарк: більша частина міста залишилася без газу

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