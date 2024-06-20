РФ масовано атакувала об'єкти енергетики: що відомо про пошкодження і потерпілих

Вночі 20 червня армія РФ здійснила масовану атаку на енергетичні об’єкти в Україні. Поранення отримали семеро працівників.

Про наслідки російського обстрілу повідомили у пресслужбі Міненерго.

Зазначається, що росіяни завдали ударів по низці об’єктів енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях. Через обстріли є руйнування та пошкодження обладнання.

"Під час атак на двох енергетичних об’єктах поранено семеро працівників. Один з них - у важкому стані", - повідомили у Міненерго.

Через нічні удари тисячі українців залишилися без електрики. Зокрема, у Вінницькій області світло зникло у 218 тис. абонентів у 427 населених пунктах. На ранок усім повернули електропостачання. У Київській області внаслідок залишаються знеструмленими 7273 абоненти у 10 населених пунктах.

Як повідомлялося, через нічний удар Росія в Україні запровадили відключення світла 20 червня. Так, сьогодні від 11:00 вимкнень електрики буде більше.

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