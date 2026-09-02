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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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832
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РФ масовано атакувала обласний центр: є постраждалі, зруйновані квартири і навчальні заклади - усі деталі (фото)

У місті 24-поверхівка зазнала серйозних руйнувань.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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РФ масовано атакувала обласний центр: є постраждалі, зруйновані квартири і навчальні заклади - усі деталі (фото)

© Facebook / Сергій Лисак

Армія РФ вночі проти 2 вересня атакувала Одесу. Новий удар спричинив масштабні руйнування. Є потерпілі.

Що відомо про нічний російський удар по обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Цієї ночі в Одеському районі повітряна тривога тривала понад чотири години — від 01:56 до 06:06. Повітряні сили попереджали про ракети і баражуючі боєприпаси «Бандероль» у напрямку Одеси. У місті сталася серія вибухів.

Атака на Одесу — які наслідки

Зранку керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у кількох районах міста руйнувань зазнала інфраструктура. Є травмовані місцеві мешканці, зокрема діти.

«Важка ніч для Одеси. Ворог знову здійснив масовану атаку на місто. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них — одна дитина. Двоє людей госпіталізовані», — наголосив чиновник.

Внаслідок атаки пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, на кількох поверхах якого зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. Окрім того, руйнувань зазнали офісні будівлі та два навчальні заклади.

Фото наслідків

Масована атака РФ на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Масована атака РФ на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Масована атака РФ на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Масована атака РФ на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Масована атака РФ на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Масована атака РФ на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

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