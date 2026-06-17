РФ масовано атакувала одне з міст: за ніч було знищено всі АЗС - деталі

Тростянець. Ілюстративне фото. / © Associated Press

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Вночі проти середи, 17 червня, російська армія масовано вдарила по місту Тростянець у Сумській області. Окупанти знищили всі місцеві автозаправки.

Про це повідомив мер Юрій Бова.

«Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені», — наголосив мер.

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З його слів, минулося без загиблих і травмованих місцевих мешканців. Окрім автозаправок, у Тростянці пошкоджено багато домоволодінь.

Як повідомлялося, цієї ж ночі армія РФ безпілотникоми атакувала Сумщину. Під удар потрапила територія кінно-спортивної школи. За даними ОВА, жертв чи потерпілих серед працівників закладу немає. Російський удар стався по стайні, де загинули коні.

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