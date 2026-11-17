Ракетно-дронова атака по Україні

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Російські війська уночі та вранці 17 листопада завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. У Києві зафіксовано влучання у Північний та Південний мости, у низці областей уражено енергетичні та промислові об’єкти, виникли знеструмлення. Через ворожу атаку загинула людина, ще багато — постраждали.

ТСН.ua зібрав усе про нічну та ранкову атаки по Україні 17 листопада.

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Атака на мости в Києві

Пізно ввечері 16 листопада у Києві пролунала серія вибухів. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в районі Північного та Південного мостів. Унаслідок атаки було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а рух мостами тимчасово обмежили.

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У столиці запровадили масштабні зміни в роботі громадського транспорту. Частину автобусних і тролейбусних маршрутів перенаправили через Подільський мостовий перехід, решту — через Дарницький міст.

Також тимчасово зупинили рух поїздів Сирецько-Печерською (зеленою) лінією метро між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Наразі потяги курсують лише підземною ділянкою між станціями «Сирець» і «Видубичі».

«Фахівці обстежують Північний та Південний мости. Визначають ступінь пошкоджень споруд. Після висновків спеціалістів будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух цими мостами», — повідомив Кличко.

Повторні удари по Києву

У ніч проти 17 листопада російські окупанти завдали балістичного удару по Києву. За словами Кличка, було пошкоджено системи критичної інфраструктури міста. У низці районів столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

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На світанку ворог знову атакував столицю, прогриміли сильні вибухи. В Оболонському районі пошкоджено житлові будинки та нежитлову будівлю. Постраждав 34-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

Вибухи в Чернігові

Вранці 17 листопада під час повітряної тривоги через загрозу ударних безпілотників у Чернігові пролунали вибухи. Наразі подробиць від влади немає.

Балістичні удари по Черкаській області

Уночі російські війська завдали удару по Смілі Черкаської області. За словами начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, окупанти випустили по місту вісім балістичних ракет.

Під час атаки було уражено промислову інфраструктуру. Крім того, пошкоджень зазнав заклад професійної освіти, а в розташованих поруч житлових будинках вибило вікна.

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Унаслідок двох хвиль обстрілу постраждали шестеро людей. Усіх потерпілих госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

На місцях влучань працюють відповідні служби. Фахівці продовжують обстежувати територію та встановлювати остаточні наслідки атаки.

Атаки на Запоріжжя

У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував автомобіль у Космічному районі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін. Після влучання машина вибухнула. Водій, який перебував усередині транспорту, загинув.

Крім того, окупанти атакували промислові об’єкти у трьох районах Запоріжжя. Внаслідок удару загинув чоловік, постраждали 11 людей.

Семінікін повідомив, що внаслідок ударів пошкоджені виробничі та складські приміщення, виникли пожежі.

Наразі відповідні служби встановлюють масштаби пошкоджень та інші наслідки обстрілу.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Запоріжжі та області значна кількість споживачів залишилася без електропостачання.

«Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненого обстрілами окупаційних військ рф, у місті Запоріжжя та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів. Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, введений план реагування на системні аварії в електромережах, повернути світло плануємо до 14:00», — повідомив керівник «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський.

Вибухи у Дніпрі

Вранці 17 листопада під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Згодом очільник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що у Дніпрі були пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура і приватна оселя.

Ракетні удари по Харкову

Вранці 17 листопада російська армія завдала кількох ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Наразі влада встановлює наслідки обстрілу. За попередньою інформацією, даних про постраждалих не надходило.

Атака на Одеську область

Вночі армія РФ атакувала південь Одеської області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Внаслідок удару пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, склад з будівельними матеріалами, вантажівки та енергооб’єкт ДТЕК Одеські електромережі.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Внаслідок атаки тимчасово без світла залишаються частина мешканців двох міст. Енергетики вже розпочали відновлювані роботи.

Удар по Чернівцях

Уранці загарбники атакували Чернівці безпілотниками. Один із дронів пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури, через що в частині громади сталося аварійне відключення електроенергії. На місці працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

За словами очільника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка, загиблих і постраждалих немає.

Через перебої з електропостачанням у Чернівцях тимчасово зупинили рух тролейбусів. Міський голова Роман Клічук повідомив, що замість електротранспорту на маршрути планують випустити автобуси.

«Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути звичний режим роботи транспорту», — наголосив міський голова.

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