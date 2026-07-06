РФ масовано атакувала Україну ракетами й дронами: скільки цілей збила ППО

© ТСН

Реклама

У ніч проти 6 липня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів і ударні безпілотники. Збито 363 ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, загалом було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу: 68 ракет та 351 безпілотник різних типів.

Реклама

Зокрема, ворог застосував шість протикорабельних ракет «Циркон»/«Онікс», 23 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400, 33 крилаті ракети Х-101, шість крилатих ракет «Калібр», а також 351 ударний дрон типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники-імітатори.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знешкодила 363 повітряні цілі — 37 ракет і 326 безпілотників. Зокрема, було збито 31 крилату ракету Х-101, шість крилатих ракет «Калібр» та 326 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 29 балістичних, зокрема протикорабельних, ракет та 18 ударних безпілотників на 34 локаціях. Ще на 16 локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Реклама

У Повітряних силах наголосили, що повітряна атака триває, а в небі України залишаються ворожі ударні безпілотники, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як ми повідомляли, у ніч проти 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ. Загинуло щонайменше семеро людей, є і 24 потерпілих. Найбільше постраждав Дарницький район. Там пошкоджено 25-поверхівку, де рятувальники деблокували людей і продовжують пошукову операцію. Також сталася пожежа у 30-поверховому будинку, мешканців евакуюють. У Подільському районі уламки пошкодили 21-поверховий житловий будинок, частково зруйновані конструкції між третім і четвертим поверхами. В Оболонському районі виникли пожежі на складах та інших нежитлових об'єктах після влучань і падіння уламків.

Згодом стало відомо, що кількість жертв внаслідок удару РФ по Києву зросла до 11 осіб. Ще 46 осіб — постраждали.

Новини партнерів