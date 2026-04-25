РФ масовано атакувала Україну: є значні руйнування і поранені (відео)

Наслідки удару по Дніпру

Росія в ніч проти 25 квітня здійснила масовану атаку на Україну із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також ударних безпілотників.

Про це повідомляють військові та місцева влада.

У Харкові зафіксовано удари балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Очільник міста Ігор Терехов заявив, що внаслідок атаки постраждала транспортна інфраструктура.

«Зокрема, знищено зупинку громадського транспорту. Пошкоджено газогін», — повідомив він.

Також повідомляється про атаку крилатих ракет і безпілотників на Білу Церкву. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Дніпро протягом усієї ночі перебував під масованою атакою дронів і ракет. За даними моніторингових каналів, місто атакували три балістичні ракети, кілька крилатих ракет, а також десятки ударних безпілотників.

Очевидці повідомляють, що внаслідок обстрілу частково зруйновано під’їзд житлового будинку, під завалами можуть перебувати люди.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про чотирьох постраждалих.

«Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

