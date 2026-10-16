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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
837
Час на прочитання
1 хв

РФ масовано атакувала Умань: зачепило багатоповерхівку, у місті спалахнули пожежі – є поранені

Усім постраждалим медики надали допомогу на місці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Доповнено додатковими матеріалами

В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

«Станом на зараз відомо про п’ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці. На іншій локації зайнялись торговельні склади. Пожежу локалізували», — зазначив.

Усі служби працюють на місцях ударів.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку, Рівному та Ковелі пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників. Моніторингові канали інформували про рух кількох ударних безпілотників у напрямку обласних центрів.

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