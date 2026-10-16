РФ масовано атакувала Умань: зачепило багатоповерхівку, у місті спалахнули пожежі – є поранені

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

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«Станом на зараз відомо про п’ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці. На іншій локації зайнялись торговельні склади. Пожежу локалізували», — зазначив.

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Усі служби працюють на місцях ударів.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку, Рівному та Ковелі пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників. Моніторингові канали інформували про рух кількох ударних безпілотників у напрямку обласних центрів.

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