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РФ масовано атакувала Умань: зачепило багатоповерхівку, у місті спалахнули пожежі – є поранені
Усім постраждалим медики надали допомогу на місці.
В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.
Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.
«Станом на зараз відомо про п’ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці. На іншій локації зайнялись торговельні склади. Пожежу локалізували», — зазначив.
Усі служби працюють на місцях ударів.
Раніше повідомлялося, що у Луцьку, Рівному та Ковелі пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників. Моніторингові канали інформували про рух кількох ударних безпілотників у напрямку обласних центрів.