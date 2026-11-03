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РФ масовано вдарила по будинках, лікарні та ТЕС у великому обласному центрі: перші деталі
Вранці 3 листопада у Дніпрі сталася серія вибухів. Російська армія завдала удару по обласному центру. У місті — руйнування. Зокрема, житлових будинків.
Що відомо про атаку і наслідки — читайте на ТСН.ua.
У Дніпровському районі від 02:32 триває повітряна тривога. Після третьої ночі та зранку у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Вночі Повітряні сили попереджали про ракети, зокрема балістичні, курсом на місто. Зранку існувала ще й загроза БпЛА.
Атака на Дніпро — які наслідки
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що вдосвіта РФ завдала ударів по Дніпру. З його слів, у місті є поранені.
«У Дніпрі пошкоджені інфраструктура, житлові будинки, адмінбудівлі», — повідоми чиновник.
За словами міського голови Бориса Філатова, внаслідок російського удару також пошкоджена лікарня. Крім того, зафіксовано влучання у житловому кварталі та відділі поліції в Самарському районі міста.