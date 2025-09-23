РФ масовано атакує Харків: у місті проблеми зі світлом

Харків зазнає потужного обстрілу / © ТСН.ua

Пізно увечері, 23 вересня, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, станом на 23:00 у Харкові було вже 17 прильотів. Більшість з них прийшлася на Холодногірський район міста.

«У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії», — додав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Харкові вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Його госпіталізували.

