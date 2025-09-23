- Дата публікації
РФ масовано атакує Харків: у місті проблеми зі світлом
Харків перебуває під атакою російських безпілотників. Протягом години пролунало щонайменше 17 вибухів.
Пізно увечері, 23 вересня, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Харкову.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, станом на 23:00 у Харкові було вже 17 прильотів. Більшість з них прийшлася на Холодногірський район міста.
«У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії», — додав Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Харкові вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Його госпіталізували.
