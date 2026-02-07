РФ масовано атакує захід і центр України, під ударом енергетика

Росія атакує Україну / © Associated Press

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 7 лютого масовано атакують західні та центральні регіони України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил та моніторингових каналів.

Повідомляється, що кілька груп БпЛА та крилаті ракети атакують бурштинську ТЕС.

Реклама

Крім того, за повідомленням моніторингових каналів, ворог атакує Вінничину, Київщину, Тернопільщину, Хмельниччину та інші регіони України.

Основною ціллю ворога є енергетичні об’єкти.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 7 лютого здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Ми раніше інформували, що у ніч проти суботи, 7 лютого, у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.