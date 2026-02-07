ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2005
Час на прочитання
1 хв

РФ масовано атакує захід і центр України, під ударом енергетика

Ворог застосовує крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Росія атакує Україну

Росія атакує Україну / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 7 лютого масовано атакують західні та центральні регіони України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил та моніторингових каналів.

Повідомляється, що кілька груп БпЛА та крилаті ракети атакують бурштинську ТЕС.

Крім того, за повідомленням моніторингових каналів, ворог атакує Вінничину, Київщину, Тернопільщину, Хмельниччину та інші регіони України.

Основною ціллю ворога є енергетичні об’єкти.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 7 лютого здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Ми раніше інформували, що у ніч проти суботи, 7 лютого, у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Дата публікації
Кількість переглядів
2005
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie