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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
641
Час на прочитання
2 хв

РФ масовано б’є по АЗС в Україні: які області опинилися під ударом

Росія атакувала мережу АЗС на Полтавщині, Сумщині та в Харкові. Є руйнування і поранені.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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АЗС

АЗС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська здійснили серію атак на автомобільні заправні станції в кількох регіонах України.

Про це повідомив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

РФ атакує АЗС — що відомо

За його словами, під ударами опинилися об’єкти паливної інфраструктури в Полтавській, Сумській та Харківській областях, що призвело до пожеж, руйнувань і поранення людей.

«Одразу три АЗС щойно атаковані в Пирятині — це кордон Полтавської та Київської областей. Ще дві горять у Сумах. Мінімум одна згоріла сьогодні в Харкові. Чекаємо на створення запасів нафтопродуктів…. Upd: атакована ще одна станція південніше Пирятина», — зазначив Сергій Куюн.

Атака РФ на Полтавщину — що відомо про влучання

Також атаку на АЗС на Полтавщині підтвердив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, під час повітряної тривоги ворог ударив по заправці в Лубенському районі. Там пошкоджено обладнання, вікна та автомобіль. Відомо про 6 постраждалих.

Окрім цього, зафіксовано ще одне влучання БпЛА по автомобілю поруч з АЗС у Лубенському районі. Згодом начальник ОВА повідомив про ще одну атаку РФ в області.

«Ще дві автозаправні станції в Лубенському районі були атаковані ворожими БпЛА сьогодні ввечері. Станом на зараз інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило», — заявив Віталій Дяківнич.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, 3 липня у Сумах пролунала серія потужних вибухів. Російська окупаційна армія атакує Сумщину з авіації.

А в Дарницькому районі Києва завершили розбір завалів зруйнованого будинку: знайдено 10 загиблих. Загалом у ніч проти 2 липня РФ убила у столиці 30 людей.

Раніше ми писали, що армія РФ 3 липня ударила керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Запоріжжі. Через цей обстріл загинуло 2 людини. Ще щонайменше 21 особа дістала поранення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
641
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