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РФ масовано вдарила по Конотопу: що відомо про наслідки та потерпілих

РФ масовано вдарила по Конотопу: що відомо про наслідки та потерпілих

Рятувальники. / Фото: Associated Press

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Вночі проти четверга, 12 вересня, армія РФ здійснила масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади на Сумщині.

Про це повідомили у пресслужбі Конотопської обласної військової адміністрації. 

"Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", зокрема, скерувавши їх  на житлові будинки, заклади освіти та медицини", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі відомо про 13 потерпілих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі на місці "прильотів" працюють аварійно-рятувальні служби, які ліквідують наслідків авіаційного удару. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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