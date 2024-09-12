РФ масовано вдарила по Конотопу: що відомо про наслідки та потерпілих

Вночі проти четверга, 12 вересня, армія РФ здійснила масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади на Сумщині.

Про це повідомили у пресслужбі Конотопської обласної військової адміністрації.

"Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", зокрема, скерувавши їх на житлові будинки, заклади освіти та медицини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відомо про 13 потерпілих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі на місці "прильотів" працюють аварійно-рятувальні служби, які ліквідують наслідків авіаційного удару. Інформація щодо наслідків уточнюється.