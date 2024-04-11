РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики: у Зеленського повідомили, де найскладніша ситуація

На Харківщині перебої з електроенергією.

Зранку 11 квітня армія Російської Федерації здійснила ще одну масовану атаку по енергетиці України. Найскладніша ситуація в Харківській області, де ворог завдав лише понад 10 ракетних ударів по самому Харкову.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба.

"Країна-терористка намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області - понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Метрополітен працює як укриття", - йдеться у повідомленні.

Кулеба наголосив, що енергетики та профільні служби аналізують наслідки російської атаки. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Росіяни випустили десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. Минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що зранку 11 квітня Росія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

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