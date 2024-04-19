РФ масовано вдарила ракетами по Дніпру і області: сталися влучання, є загиблі, багато поранених

Вночі проти 20 квітня армія Російської Федерації масована атакувала ракетами Дніпро та область. Частину повітряних цілей збито. Втім, сталися влучання. Є загиблі та потерпілі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

"Важкі ніч та ранок. Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, дев'ять ракет. І ще 2 – вночі. На жаль, є й влучання", - йдеться у повідомленні.

У внаслідок ракетних ударів у Дніпрі виникли руйнування житлового будинку. Крім того, пошкоджено два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті станом на 07:30 щонайменше двоє загиблих та 15 поранених.

У Синельниковому також є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один потерпілий перебуває у важкому стані. Внаслідок обстрілу РФ зруйновано чотири приватні будинки, а вісім -пошкоджено.

У Павлограді внаслідок російської атаки пошкоджене одне з підприємств.

Як повідомлялося, вночі Росія завдала ракетного удару по центру Дніпра. Внаслідок російської атаки частково зруйнована багатоповерхівка.

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