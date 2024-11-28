РФ масовано вдарила ракетами різних типів і дронами: скільки повітряних цілей вдалося збити

Вночі та зранку 28 листопада армія Російської Федерації завдав ударів по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Українська ППО знищила 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети і 35 дронів. Ракетно-дроновий удар був спрямований на об’єкти енергетики.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 10:30 підтверджено збиття:

76 крилатих ракет Х-101/ "Калібр";

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

35 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу

крім того, 62 ворожих безпілотники було локаційно втрачено.

Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 188 засобів повітряного нападу. РФ запустила:

три зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області по Харківщині;

зенітні керовані ракети із Бєлгородської області по Харківщині; 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС - район пусків — Волгоградська область;

крилатих із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС - район пусків — Волгоградська область; 28 крилатих ракет "Калібр" - район пусків акваторія Чорного моря;

крилатих - район пусків акваторія Чорного моря; три керовані а віаційні ракети Х-59/69 - район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;

керовані а - район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря; 97 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу - райони пусків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Як повідомлялося, зранку 28 листопада армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики України.

Читайте також: