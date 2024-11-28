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РФ масовано вдарила ракетами різних типів і дронами: скільки повітряних цілей вдалося збити

РФ масовано вдарила ракетами різних типів і дронами: скільки повітряних цілей вдалося збити

ППО. / Фото: Associated Press

РФ випустила 188 повітряних цілей - ракет і БпЛА.

Вночі та зранку 28 листопада армія Російської Федерації завдав ударів по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Українська ППО знищила 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети і 35 дронів. Ракетно-дроновий удар був спрямований на об’єкти енергетики.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 10:30 підтверджено збиття:

  • 76 крилатих ракет Х-101/ "Калібр";
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 35 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу
  • крім того, 62 ворожих безпілотники було локаційно втрачено.

Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 188 засобів повітряного нападу. РФ запустила:

  • три зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області по Харківщині;
  • 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС - район пусків — Волгоградська область;
  • 28 крилатих ракет "Калібр" - район пусків акваторія Чорного моря;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69 - район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;
  • 97 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу - райони пусків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Як повідомлялося, зранку 28 листопада армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики України.

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