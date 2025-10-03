РФ масовано вдарила дронами і ракетами по Полтавщині: влада повідомила про наслідки

Ракетний удар. / © скриншот з відео

Вночі проти 3 жовтня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Полтавську область. Ворог застосував ракети і безпілотники. Сталися влучання.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

“Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури”, - наголосив чиновник.

З його слів, у Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. У всіх випадках минулося без постраждалих, наголосив Когут.

Зауважимо, за даними відділу оперативного реагування Полтавської міськради, через аварійну ситуацію на мережі електроживлення громадського транспорту та лінії зовнішнього освітлення повністю перекритий рух транспорту по бруківці на вулиці Небесної Сотні.

Як повідомлялося, вночі під час повітряної тривоги Полтаві пролунали вибухи. Українські Повітряні сили повідомили, що місто атакували кілька ракет, які йшли кількома групами. У кількох районах області, зокрема і в обласному центрі, фіксували політ ударних БпЛА типу "Шахед".

Зауважимо, цієї ночі Росія здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема, ворог застосував крилаті та балістичні ракети. Моніторингові канали інформували, що під основним ударом перебувала Полтава та область.

