РФ масовано вдарила дронами по обласному центрі: десятки поранених, пошкоджено інфраструктуру і житло

Безпілотник.

Вночі проти 27 січня армія Російської Федерації здійснила масовану атаку безпілотниками на Одесу. Кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

“Усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі. Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога. Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки”, - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Одесі вночі пролунали вибухи. Влада повідомила, що обласний центр перебуває під атакою російських дронів.

Відомо, що внаслідок атаки БпЛА пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Найскладніша ситуація — у Хаджибейському районі, де зруйновано частину житлового будинку. Рятувальники здійснювали пошуково-рятувальні роботи.