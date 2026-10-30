РФ масовано вдарила під Києвом і влаштувала "пекло" у чотирьох районах: є "прильоти" у житлові будинки

Київщина перебувала під атакою / © Associated Press

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Росіяни знову обстріляли Київську область. За добу пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області. Минулося без жертв та постраждалих.

Про наслідки ворожої атаки повідомили у КОВА.

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«Унаслідок ворожих атак БпЛА пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди, обʼєкти інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

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Ситуація у районах

Вишгородський район

Пошкоджено приватний житловий будинок, та господарську будівлю.

Броварський район

Пошкоджено приватний будинок.

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Бориспільський район

Пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Обухівський район

Пошкоджено три приватні житлові будинки, господарську будівлю та обʼєкт інфраструктури.

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Атака РФ по Україні — останні новини

У ніч проти 30 жовтня російські війська атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 113 ударними дронами. ППО знешкодила 96 безпілотників і три керовані авіаційні ракети. Проте влучання фіксують у 17 місцях, падіння уламків — у пʼяти.

Унаслідок атаки на Київ загинула людина. У Дніпровському районі уламки пошкодили одноповерхову будівлю, спричинивши пожежу та руйнування, а також вибили вікна в житловому будинку і пошкодили авто. У Дарницькому районі загорілися склад, сміття та нежитлові споруди.

Через російські атаки у Дніпропетровській області серйозно пошкоджено енергетичне обладнання — сотні тисяч людей залишилися без світла у домівках.

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