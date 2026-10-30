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РФ масовано вдарила під Києвом і влаштувала "пекло" у чотирьох районах: є "прильоти" у житлові будинки
Окупанти влаштували повітряну атаку по Київщині. У чотирьох районах зафіксовано влучання.
Росіяни знову обстріляли Київську область. За добу пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області. Минулося без жертв та постраждалих.
Про наслідки ворожої атаки повідомили у КОВА.
«Унаслідок ворожих атак БпЛА пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди, обʼєкти інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
Ситуація у районах
Вишгородський район
Пошкоджено приватний житловий будинок, та господарську будівлю.
Броварський район
Пошкоджено приватний будинок.
Бориспільський район
Пошкоджено обʼєкт інфраструктури.
Обухівський район
Пошкоджено три приватні житлові будинки, господарську будівлю та обʼєкт інфраструктури.
Атака РФ по Україні — останні новини
У ніч проти 30 жовтня російські війська атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 113 ударними дронами. ППО знешкодила 96 безпілотників і три керовані авіаційні ракети. Проте влучання фіксують у 17 місцях, падіння уламків — у пʼяти.
Унаслідок атаки на Київ загинула людина. У Дніпровському районі уламки пошкодили одноповерхову будівлю, спричинивши пожежу та руйнування, а також вибили вікна в житловому будинку і пошкодили авто. У Дарницькому районі загорілися склад, сміття та нежитлові споруди.
Через російські атаки у Дніпропетровській області серйозно пошкоджено енергетичне обладнання — сотні тисяч людей залишилися без світла у домівках.