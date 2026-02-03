РФ масовано вдарила по Дніпропетровщині: що відомо про наслідки

Обстріли Дніпропетровщини

Армія РФ 3 лютого масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. В обласному центрі виникла пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака РФ на Дніпропетровщину

Атака РФ на Дніпропетровщину / © Олександр Ганжа

За даними ОВА:

У Дніпрі — фіксували займання, є пошкодження на території інфраструктурного об’єкту, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток;

У Слобожанській громаді Дніпровського району — зайнялося авто, понівечена оселя;

У Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому — виникла пожежа. Пошкоджень зазнала інфраструктура, приватне підприємство, гараж, авто;

на Нікопольщині — удари FPV-дронів та артилерії. РФ атакувала Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, гараж.

Атака РФ на Дніпропетровщину / © Олександр Ганжа

«На щастя, ніхто не постраждав», — наголосилв Ганжа.

Як ми писали, 1 лютого окупанти вдарили по Дніпру дронами. Є жертви та руйнування.

Через цинічну російську атаку загинуло двоє людей — жінка та чоловік.

У ОВА зазначили, що атака сталася вночі. Через обстріл виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два— пошкоджені. Понівечена також легкова автівка.

Ввечері цього ж дня російські війська завдали чергової кривавої атаки на Дніпропетровщину, вбивши мирних жителів.

Так, армія РФ вдарила дроном по Павлоградському району. Він поцілив біля службового автобуса шахти «Тернівська». Загинуло 15 людей. Ще 7 — дістали поранення різного ступеню тяжкості.