РФ масовано вдарила по Дніпру: влада повідомила про наслідки (фото)

Атака на Дніпро. / © Владислав Гайваненко

Реклама

Вночі проти 7 січня російська армія вдарила по місту Дніпро безпілотниками. Через масовану атаку постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За даними чиновника, 8-річна дівчинка оговтуватиметься вдома, а 16-річну потерпілу шпиталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Реклама

Через удари росіян у місті виникло кілька пожеж. Наразі всі загасили. Окрім того, пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, автомобілі, інфраструктуру та газогін.

Гайваненко також повідомив, що РФ вдарила БпЛА по Васильківській громаді Синельниківського району. Водночас Нікополь було обстріляно з артилерії.

Загалом протягом ночі сили ППО збили на Дніпропетровщині 27 ворожих безпілотників.

ФОТО

Наслідки атаки на Дніпро. / © Владислав Гайваненко

Наслідки атаки на Дніпро. / © Владислав Гайваненко

Наслідки атаки на Дніпро. / © Владислав Гайваненко

Як повідомлялося, Росія атакувала житлові будинки та навчальні заклади у Дніпрі. Зокрема, пошкоджено понад десять багатоповерхових будинків. Крім того, внаслідок удару зазнало руйнувань одне з професійно-технічних училищ, де навчають, зокрема, слюсарів і кондитерів.

Реклама

Дата публікації 13:34, 06.01.26 Кількість переглядів 28 ТСН 13:00 новини 6 січня. Українці святкують Водохреща! Озеро олії у Дніпрі!