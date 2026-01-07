ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
438
1 хв

РФ масовано вдарила по Дніпру: влада повідомила про наслідки (фото)

У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки.

Олена Капнік
Атака на Дніпро.

Атака на Дніпро. / © Владислав Гайваненко

Вночі проти 7 січня російська армія вдарила по місту Дніпро безпілотниками. Через масовану атаку постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За даними чиновника, 8-річна дівчинка оговтуватиметься вдома, а 16-річну потерпілу шпиталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Через удари росіян у місті виникло кілька пожеж. Наразі всі загасили. Окрім того, пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, автомобілі, інфраструктуру та газогін.

Гайваненко також повідомив, що РФ вдарила БпЛА по Васильківській громаді Синельниківського району. Водночас Нікополь було обстріляно з артилерії.

Загалом протягом ночі сили ППО збили на Дніпропетровщині 27 ворожих безпілотників.

ФОТО

Як повідомлялося, Росія атакувала житлові будинки та навчальні заклади у Дніпрі. Зокрема, пошкоджено понад десять багатоповерхових будинків. Крім того, внаслідок удару зазнало руйнувань одне з професійно-технічних училищ, де навчають, зокрема, слюсарів і кондитерів.

Новина доповнюється
438
