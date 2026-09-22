Повітряна тривога / © ТСН

Реклама

Армія РФ вночі та зранку 22 вересня масовано атакувала Україну ракетами й дронами. Є загиблі, поранені та руйнування.

Що відомо про атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Як інформують Повітряні сили, у ніч проти 22 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та понад 200 безпілотників.

Реклама

Атака розпочалася від 18:00 21 вересня. Росіяни запускали:

протикорабельні ракети «Онікс» із Ростовської області;

балістичні ракети «Іскандер-М», С-400 та KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької областей;

чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» із акваторії Каспійського моря;

вісім ракет «Бандероль»/«Дань-Т» із повітряного простору Бєлгородської області;

212 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, а також дрони-імітатори «Пародія».

Безпілотники запускалися з районів Орла, Міллерового, Шаталового, Курська, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, а також із Криму — Гвардійського та Чауди.

Основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.

Відбиття повітряного нападу забезпечували винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

Скільки цілей знищила ППО

За попередніми даними, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 186 повітряних цілей, серед них:

одну крилату ракету «Калібр»;

вісім ракет «Бандероль»/«Дань-Т»;

177 безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 22 локаціях. Ще на чотирьох місцях впали уламки збитих повітряних цілей.

Що у небі станом на ранок

За інформацією ПС, у небі над Україною:

реактивні БпЛА з Чернігівщини на Київщину (р-н Яготина);

реактивний БпЛА в р-ні Нові Санжари (Полтавщина) курс північно-західний;

реактивний БпЛА в р-ні Устинівки (Кіровоградщина) курс північний.

Наслідки у Києві

У ніч проти 22 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитого дрона у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

Реклама

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, загорілося складське приміщення. На місце оперативно прибули екстрені служби.

Згодом у ДСНС уточнили, що на відкритій території горіли палети з керамічною плиткою. Пожежу ліквідували на площі близько 100 квадратних метрів. За цією адресою загиблих і постраждалих немає.

У Дніпровському районі уламки та влучання пошкодили житлову п’ятиповерхівку. У будинку виникла пожежа в підвальному приміщенні, були зруйновані конструкції на першому поверсі та пошкоджений фасад.

Рятувальники вивели з будинку 15 людей. Четверо мешканців постраждали, трьох із них госпіталізували.

Також у Дарницькому районі на території приватного будинку через атаку загорілося дерево.

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на 07:45 у столиці було відомо про трьох постраждалих, двох із них медики госпіталізували.

Наразі уточнюється інформація про наслідки нічної атаки РФ на Київ.

Удар по Броварах

Увечері в Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки спалахнула складська будівля. Рятувальники оперативно загасили пожежу.

До ліквідації займання залучили підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди із навколишніх сіл.

Ще одна пожежа виникла вночі — на покрівлі господарської будівлі. Вогонь також вдалося швидко ліквідувати.

Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарську будівлю та три автомобілі.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Відомо, що у частині Броварів Київської області зникло електропостачання через аварійну ситуацію в електромережах. Про це повідомив міський голова.

Наразі фахівці ДТЕК працюють над ліквідацією аварії.

Орієнтовно відновити електропостачання планують не раніше ніж через дві години. Водночас через безпекову ситуацію роботи можуть тривати довше.

Мешканців закликають враховувати це під час планування свого дня.

РФ атакувала Дніпропетровщину

У ніч проти 22 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровщину. Під ударом опинилися одразу три міста — Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград.

Російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки на промислових підприємствах виникли пожежі.

У Дніпрі пошкоджено складські приміщення та одне з підприємств. На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей. Рятувальники продовжують пошуки ще одного працівника підприємства, який може перебувати під завалами.

Також відомо про шістьох постраждалих. Один із них, 25-річний чоловік, перебуває у важкому стані.

У Кривому Розі та Павлограді російські війська також атакували промислові підприємства.

За попередньою інформацією, у Кривому Розі внаслідок удару є пошкодження, однак люди не постраждали.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину наразі ліквідовують відповідні служби.

Чернігівщина без світла

Унаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт у сусідній області на Чернігівщині виникли масштабні перебої з електропостачанням.

Без світла залишилися близько 100 тисяч абонентів у чотирьох районах області — Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Скільки часу знадобиться для повного заживлення споживачів, поки не уточнюють.

Полтавщина була під обстрілом

У ніч проти 22 вересня російські війська завдали масованого удару по Полтавській області.

У Кременчуцькому районі під ударом опинилися промислове підприємство та об’єкт критичної інфраструктури.

Ще один ворожий безпілотник упав у Полтавському районі на території приватного агропідприємства. Внаслідок падіння пошкоджено господарську будівлю та техніку.

За попередньою інформацією, внаслідок цих атак загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, у Києві під час російської атаки безпілотник «Герань-5» упав у воду буквально за кілька метрів від людей, які пливли на байдарці. Момент удару потрапив на відео. На щастя, люди не постраждали.

Новини партнерів

Новини партнерів