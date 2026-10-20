Вибухи. / © Associated Press

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У ніч проти 20 жовтня армія РФ масовано атакувала безпілотниками енергетичну інфраструктуру Тернопільської області. У регіоні пошкоджено три об’єкти.

Що відомо про атаку на Тернопільську область і її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Протягом ночі у кількох районах області оголошували «жовту» повітряну тривогу. Досі лунають сирени у Кременецькому районів, де тривога триває від 04:52. Повітряні сили попереджали про БпЛА. Нові вибухи у регіоні сталися близько 08:20.

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Атака на Тернопільщину — наслідки

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив про атаку на регіон.

«Ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, залишити населення без світла і тепла», — наголосив він.

Під ударом опинилася енергетична інфраструктура у Кременецькому районі. Також зафіксовано пошкодження приватних домогосподарств у Чортківському районі.

За словами чиновника, наразі на місцях «прильотів» працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки. Інформації про постраждалих не надходило.

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Зауважимо, що останні кілька днів РФ атакує енергетичну інфраструктуру Тернопільщини. Зокрема, напередодні зранку через влучання в Кременецькому районі відбулося знеструмлення частини споживачів.

Нагадаємо, через обстріли енергетики, які почастішали останнім часом, “Укренерго” запровадило відключення світла на 20 жовтня. Для всіх категорій споживачів у частині областей запровадять графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

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