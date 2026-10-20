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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ масовано вдарила по одній із західних областей: є «прильоти», під ударом світло і тепло — перші деталі

Протягом ночі безпілотники кілька разів заходили до повітряного простору Тернопільської області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

У ніч проти 20 жовтня армія РФ масовано атакувала безпілотниками енергетичну інфраструктуру Тернопільської області. У регіоні пошкоджено три об’єкти.

Що відомо про атаку на Тернопільську область і її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Протягом ночі у кількох районах області оголошували «жовту» повітряну тривогу. Досі лунають сирени у Кременецькому районів, де тривога триває від 04:52. Повітряні сили попереджали про БпЛА. Нові вибухи у регіоні сталися близько 08:20.

Атака на Тернопільщину — наслідки

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив про атаку на регіон.

«Ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, залишити населення без світла і тепла», — наголосив він.

Під ударом опинилася енергетична інфраструктура у Кременецькому районі. Також зафіксовано пошкодження приватних домогосподарств у Чортківському районі.

За словами чиновника, наразі на місцях «прильотів» працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки. Інформації про постраждалих не надходило.

Зауважимо, що останні кілька днів РФ атакує енергетичну інфраструктуру Тернопільщини. Зокрема, напередодні зранку через влучання в Кременецькому районі відбулося знеструмлення частини споживачів.

Нагадаємо, через обстріли енергетики, які почастішали останнім часом, “Укренерго” запровадило відключення світла на 20 жовтня. Для всіх категорій споживачів у частині областей запровадять графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

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