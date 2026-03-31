ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Масована атака РФ: під Полтавою загинула людина, серед поранених — діти

Через удар РФ під Полтавою є потерпілі, серед них — двоє дітей. Також Росія, на жаль, вбила людину. Фіксують наслідки для цивільної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Нічна атака на Полтаву

Вночі 31 березня армія РФ масовано атакувала Полтавський район. Є загибла людина, постраждалі та руйнування.

Про це інформує Полтавська ОВА.

Що відомо про наслідки обстрілу

Як деталізувала влада, через атаку загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення. Зокрема, травмована дівчинка 2018 року народження. Їй надали необхідну допомогу на місці.

Внаслідок обстрілу:

  • зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку

  • пошкоджено скління вікон та припарковані авто.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки.

У ДСНС уточнили, що серед поранених двоє дітей. Рятувальники евакуювали людей та передали постраждалих медикам.

Є також падіння ворожих БпЛА на ще двох локаціях у місті.

«Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджено будівлі іншого приватного підприємства. У цих випадках — обійшлося без постраждалих», — інформують у ОВА.

Нагадаємо, РФ обстріляла Полтавську область 25 березня. Постраждала житлова та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, освітній заклад, два магазини, а також автомобілі та вагон із зерном. Удари спровокували пожежі. На щастя, без постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie