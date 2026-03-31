Масована атака РФ: під Полтавою загинула людина, серед поранених — діти
Через удар РФ під Полтавою є потерпілі, серед них — двоє дітей. Також Росія, на жаль, вбила людину. Фіксують наслідки для цивільної інфраструктури.
Вночі 31 березня армія РФ масовано атакувала Полтавський район. Є загибла людина, постраждалі та руйнування.
Про це інформує Полтавська ОВА.
Що відомо про наслідки обстрілу
Як деталізувала влада, через атаку загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення. Зокрема, травмована дівчинка 2018 року народження. Їй надали необхідну допомогу на місці.
Внаслідок обстрілу:
зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку
пошкоджено скління вікон та припарковані авто.
На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки.
У ДСНС уточнили, що серед поранених двоє дітей. Рятувальники евакуювали людей та передали постраждалих медикам.
Є також падіння ворожих БпЛА на ще двох локаціях у місті.
«Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджено будівлі іншого приватного підприємства. У цих випадках — обійшлося без постраждалих», — інформують у ОВА.
Нагадаємо, РФ обстріляла Полтавську область 25 березня. Постраждала житлова та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, освітній заклад, два магазини, а також автомобілі та вагон із зерном. Удари спровокували пожежі. На щастя, без постраждалих.