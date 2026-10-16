РФ масовано вдарила по Рівному: у місті вибухи та вирують пожежі – перші деталі

Рівне перебуває під атакою / © Getty Images

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У місті Рівне зрання лунають вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги. Наразі регіон атакують ударними дронами.

Про це повідомляють у Телеграм-каналах.

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Користувачі пишуть про серію вибухів та пожежі. Місцева влада поки що не повідомляє деталей.

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Раніше повідомлялося, що в Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.

Зазначимо, що зрання російські війська атакують Україну реактивними безпілотниками. Рух фіксують в кількох областях.

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