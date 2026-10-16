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- Укрaїнa
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РФ масовано вдарила по Рівному: у місті вибухи та вирують пожежі – перші деталі
У місті чути вибухи — повітряна тривога триває.
У місті Рівне зрання лунають вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги. Наразі регіон атакують ударними дронами.
Про це повідомляють у Телеграм-каналах.
Користувачі пишуть про серію вибухів та пожежі. Місцева влада поки що не повідомляє деталей.
Раніше повідомлялося, що в Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.
Зазначимо, що зрання російські війська атакують Україну реактивними безпілотниками. Рух фіксують в кількох областях.
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