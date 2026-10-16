ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

РФ масовано вдарила по Рівному: у місті вибухи та вирують пожежі – перші деталі

У місті чути вибухи — повітряна тривога триває.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Рівне перебуває під атакою

Рівне перебуває під атакою / © Getty Images

У місті Рівне зрання лунають вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги. Наразі регіон атакують ударними дронами.

Про це повідомляють у Телеграм-каналах.

Користувачі пишуть про серію вибухів та пожежі. Місцева влада поки що не повідомляє деталей.

Раніше повідомлялося, що в Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка.

Зазначимо, що зрання російські війська атакують Україну реактивними безпілотниками. Рух фіксують в кількох областях.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie