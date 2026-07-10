РФ масовано вдарила по Україні з 5 напрямків, "прильоти" на 16 локаціях: що і де досі летить

РФ атакує Україну / © Associated Press

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У ніч проти 10 липня противник атакував Україну 137 ударними БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Наразі ворожа атака триває. Зокрема:

БпЛА курсом на Миколаїв із заходу

Реактивні БпЛА південніше та західніше н.п. Кам’янське на Дніпропетровщині, курс північний

Раніше повідомлялося, що упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула та 12 отримали поранення.

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