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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2017
Час на прочитання
1 хв

РФ масовано вдарила по Україні з 5 напрямків, "прильоти" на 16 локаціях: що і де досі летить

У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 114 БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ атакує Україну

РФ атакує Україну / © Associated Press

У ніч проти 10 липня противник атакував Україну 137 ударними БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Наразі ворожа атака триває. Зокрема:

  • БпЛА курсом на Миколаїв із заходу

  • Реактивні БпЛА південніше та західніше н.п. Кам’янське на Дніпропетровщині, курс північний

Раніше повідомлялося, що упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула та 12 отримали поранення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2017
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