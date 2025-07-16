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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ масовано вдарила по Вінниці: що відомо про наслідки і потерпілих

Унаслідок російської атаки сталися влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник

Безпілотник

Вночі проти 16 липня російські військові атакували Вінницю. Внаслідок масованого обстрілу є кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури. Кількість потерпілих зросла до семи.

Про це повідомила перша заступниця керівника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

“Влучання по об’єктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому - рятувальники ще над цим працюють”, - наголосила чиновниця.

Окрім того, в області у житлових будинках пошкоджено покрівлі, вікна, двері.

За її словами, зокрема п’ять травмованих мають опіки. Двоє потерпілих - важких, троє - середнього ступеня важкості.

Вінницьку область цієї ночі атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено, додала Заболотна.

Нагадаємо, цієї ночі російські військові атакували Україну безпілотниками. Посеред ночі у Вінниці пролунали вибухи. Під атакою опинилися також Харківська і Дніпропетровська області.

Зокрема, РФ потужно атакувала Кривий Ріг. Місто атакували балістичною ракетою і 28 безпілотниками одночасно. В області працювало ППО, було збито 16 ворожих БпЛА. Втім, сталися влучання.

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