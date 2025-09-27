- Дата публікації
РФ масовано вдарила по Вінницькій області: влада повідомила про наслідки
За інформацією влади, минулося без постраждалих.
Вночі проти 27 вересня російська армія масовано атакувала безпілотниками Вінницьку область. Ворог влучив у критичну інфраструктуру та пошкодив будинок.
Про це повідомила перша заступниця очільника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
“Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру”, - наголосила чиновниця.
З її слів, також пошкоджено житловий будинок. За останніми даними постраждалих, травмованих немає. Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Втім, без електропостачання залишається один житловий будинок. Над його відновленням працюють відповідні служби.
Як повідомлялося, цієї ночі Росія атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, Вінниччину. У Тульчинському і Гайсинському районах тривога тривала від 23:15 до 01:00. У регіоні сталися влучання у об’єкти критичної інфраструктури.