Укрaїнa
1298
1 хв

РФ масовано вдарила по Вінницькій області: влада повідомила про наслідки

За інформацією влади, минулося без постраждалих.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Вночі проти 27 вересня російська армія масовано атакувала безпілотниками Вінницьку область. Ворог влучив у критичну інфраструктуру та пошкодив будинок.

Про це повідомила перша заступниця очільника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

“Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру”, - наголосила чиновниця.

З її слів, також пошкоджено житловий будинок. За останніми даними постраждалих, травмованих немає. Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Втім, без електропостачання залишається один житловий будинок. Над його відновленням працюють відповідні служби.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, Вінниччину. У Тульчинському і Гайсинському районах тривога тривала від 23:15 до 01:00. У регіоні сталися влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

