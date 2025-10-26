РФ масовано вдарила по Запорізькому району: без електрики понад 1700 людей

Росіяни знову цілили по енергетиці Запорізької області

Пізно ввечері, 26 жовтня, російські війська завдали щонайменше п’ять ударів дронами у Запорізькому районі. Внаслідок атаки у понад 1700 абонентів зникло світло.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди. Попередньо, минулося без постраждалих.

Федоров пообіцяв, що енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.

У ДСНС додали, що росіяни здійснили серію ударів безпілотними літальними апаратами по селищу Новомиколаївка Запорізького району.

На першому місці прильоту пошкоджено три житлові будинки та виникли займання на площі 40 кв.м. За іншою адресою, сталося займання у спортивній залі дитячо-юнацької спортивної школи.

Нагадаємо, що 22 жовтня росіяни масовано обстріляли дронами Запоріжжя.

Серед постраждалих після російської атаки — шестимісячна і семимісячна діти, а також 13-річний хлопчик.