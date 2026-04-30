РФ масовано вдарила по житлових кварталах великого обласного центру: у місті пожежі і сильні руйнування

В Одесі під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор у різних районах міста.

Наслідки атаки на Одесу.

Наслідки атаки на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 30 квітня російська армія потужно атакувала Одесу. Безпілотники завдали ударів по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах міста. В обласному центрі багато постраждалих.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наслідки атаки на Одесу

Внаслідок ударів по Одесі найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі: руйнувань зазнала багатоповерхівка та п'ятиповерховий житловий будинок: на верхніх поверхах та даху виникли масштабні пожежі. Пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста.

В Одесі також було пошкоджено соціальні та комерційні об'єкти. Суттєвих руйнувань зазнала будівля дитячого садка, торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автівок.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

Що відомо про потерпілих

Станом на 07:00 відомо про щонайменше 16 постраждалих, серед яких - 17-річний юнак. за даними ОВА, двоє людей наразі перебувають у реанімації у важкому стані.

Окрім того, один чоловік госпіталізований до травматологічного відділення. Іншим потерпілим надали необхідну допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування.

Наслідки атаки - фото

Внаслідок нічної атаки безпілотниками в Одесі під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор. / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок нічної атаки безпілотниками в Одесі під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор. / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок нічної атаки безпілотниками в Одесі під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор. / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок нічної атаки безпілотниками в Одесі під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор. / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок нічної атаки безпілотниками в Одесі під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор. / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок нічної атаки безпілотниками в Одесі під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор. / © Facebook / Сергій Лисак

Нагадаємо, вночі в Одесі двічі оголошували повітряну тривогу. Російська армія атакувала місто двома хвилями. Перші вибухи пролунали близько опівночі. Зокрема, цілями окупантів в обласному центрі стали житлові будинки.

