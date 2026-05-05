РФ масовано вгатила по поїздах у трьох областях України: що відомо (відео)

Армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру у трьох областях України. Зокрема, удари зафіксовані на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Удари по залізниці

Сьогодні, 5 травня, близько 07:30 на Харківщині ворожий БпЛА атакував та знищив вагон.

«Але головне — люди в безпеці. Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшли в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо — без постраждалих», — наголосив він.

На Полтавщині російський дрон поцілив між коліями поруч із тепловозом. На щастя, минулося без постраждалих. Утім пошкоджень зазнав вагон — через вибух сталося займання.

Обстріляли росіяни також станцію на Дніпропетровщині. Там атакою безпілотника пошкоджено електровоз, який перебував на колії.

«Поїзд було зупинено попередньо через дронову небезпеку. Тож працівники так само були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає», — поінформував Кулеба.

Він наголосив: люди були захищені. Наразі залізниця працює, рух триває.

Нагадаємо, російські дрони атакували залізничну інфраструктуру в Запоріжжі та порт в Одесі. У Запоріжжі загинув помічник машиніста, а останній дістав поранення. Удар стався по сортувальному парку, де перебував поїзд. В Одесі пошкоджено портові об’єкти, виникли пожежі. Обійшлося без постраждалих.

