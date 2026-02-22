РФ масово накрила Україну ракетами та дронами: де лунали вибухи, всі деталі

Україна пережила атаку / © Getty Images

Під ранок 22 лютого Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони типу «Шахед». Повітряну тривогу оголосили по всій країні.

ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про нічний удар.

За даними Повітряних сил ЗСУ, близько другої ночі в повітряному просторі з’явилися групи безпілотників, спершу на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Донеччині. Ближче до четвертої ранку ворог розпочав пуски балістичних ракет із північного напрямку та з Криму.

Також у небо піднімалися МіГ-31К, які є носіями «Кинджалів», а російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 здійснювали пускові маневри. Як наслідок повітряну тривогу оголосили по всій країні. Польща піднімала винищувачі на тлі атаки.

Київ

Російські війська влаштували чергову повітряну атаку на Україну, під ударом була, зокрема, і столиця. З передмістя Києва до лікарень столиці госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Ворог застосовував ракети та БпЛА. Попередньо, сталося падіння уламків у приватному секторі, заявив Кличко.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що внаслідок атаки постраждала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі.

«Пожежа на даху будинку. Уточнюємо інформацію про постраждалих», — написав він у Telegram о 6:33.

Згодом Ткаченко заявив, що інформація про пошкодження багатоповерхівки у Святошинському районі не підтвердилась.

Київська область

Унаслідок масованої комбінованої атаки росіян у ніч на 22 лютого почалася пожежа у Київській області.

Станом на зараз наслідки атак зафіксовано у п’яти районах області, є загиблі, пише начальник Київської ОВА Микола Калашник.

У Бориспільському районі в результаті ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок. Попередньо, жінка отримала травми від уламків скла та наразі перебуває під медичним наглядом. Також у цьому районі виникла пожежа в господарчій будівлі ферми, яку оперативно локалізували рятувальні служби.

Київщина перебувала під атакою / © Associated Press

У Броварському районі внаслідок атаки було пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі. Пожежу, що виникла, вдалося ліквідувати.

У Фастівському районі пʼять приватних будинків зазнали серйозних пошкоджень. За попередньою інформацією, з-під завалів вдалося врятувати 8 осіб, серед яких є одна дитина.

Наслідки атаки

У Бучанському районі внаслідок атаки були пошкоджені два приватні будинки та автомобіль.

В Обухівському районі пошкоджено складські приміщення та один приватний будинок.

Наслідки атаки / © ДСНС

Одеська область

Російська армія атакувала енергетичні об’єкти Одещини безпілотниками, спричинивши значні руйнування та загоряння, які були локалізовані рятувальниками.

«Цієї ночі Росія знову завдала удари безпілотниками по обʼєктам енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Наразі всі осередки вогню ліквідовано рятувальниками», — повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

РФ завдали удару по Одесі / © Getty Images

Миколаївська область

На Миколаївщині через атаку пошкоджено енергетичну інфраструктуру, залишивши 16 тисяч абонентів без електропостачання, жертв немає.

Вибухи гриміли й у Кропивницькому. Містяни чули щонайменше 6 вибухів. Повітряні сили попереджали про спуск балістики на місто.

Кременчук зазнав 8 ударів балістичними ракетами. Ймовірно, деякі з них могли бути «Кинджалами».

Зазначимо, що це вже друга за тиждень масштабна комбінована атака РФ. Попередня відбулася в ніч проти 17 лютого, коли під ударами опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Бурштин на Івано-Франківщині. Тоді були пошкоджені промислові об’єкти, житлові будинки та інфраструктура.